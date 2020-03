Segeln lernen in Web und Buch

Klemens und Alex Bayr und ihr bevorzugtes Schulungsrevier.

Grundsätzlich unterrichten Alex (der Vater) und Klemens (der Sohn) Bayr Theorie und Praxis an Bord von Schulschiffen. Und das in der Regel an den vier Standorten Biograd, Veruda, Trogir und Palma de Mallorca. Das machte b3onwater, so heißt die Segelschule der beiden Bayrs, mit über 3000 Schülern und Schülerinnen in den letzten sieben Jahren zu einer der führenden österreichischen Institutionen in der Seefahrtsausbildung. Manchmal aber ist die Situation so, dass kein Unterricht an Bord möglich ist. Dieser Tage zum Beispiel. Dann lassen sich die Bayrs etwas anderes einfallen.

Klemens Bayr unterrichtet online

Smarte Webinare

Webinare sind die Renner dieser Tage, an denen der persönliche Kontakt von Lehrer und Schüler nicht möglich ist (von Reisen nach Kroatien oder Mallorca ganz zu schweigen). Klemens, Alex und Team halten daher via Internet interaktive Seminare zum Thema Seefahrt, die größtenteils auch als Vorbereitung für die Erlangung des FB2-Segelscheins hervorragend geeignet sind. Die Kurse sind teilweise gratis, so auch das Webinar Internationale Segelscheine – Fb2-IC-Kroatisches Patent am Samstag (28. März). Ansonsten kommen sie auf € 29,– inkl. Mwst., sind bequem online buchbar und fangen immer um 20 Uhr an. Neben den Webinaren runden tiefgreifende Kamingespräche und Podcasts das Online-Angebot von b3onwater ab.

Die Webinare von b3onwater

Wo b3onwater draufsteht, ist viel Praxis drin

Kluge Bücher

Eine weitere Möglichkeit sich seefahrttechnisch fit zu halten sind die beiden druckfrischen, von Alex Bayr verfassten b3onwater-Bücher Skippertraining für Kat & Mono (um € 19,–) und Seefahrt – Fahrtbereich 2 (um € 29,–). Die Bücher sind auf der Website der Seefahrtschule bestellbar und werden handsigniert und um € 2,90 für Österreich und € 5,80 für Deutschland oder Schweiz versendet. Mit guten Beziehungen zu Fortuna können Sie eines von drei Exemplaren von „Skippertraining für Kat & Mono“ aber auch im Rahmen unseres Gewinnspiels (siehe unten) erhalten.

Tipp: In der nächsten Ausgabe von ocean7 (erscheint am 22. April) verlosen wir im Rahmen einer detaillierten Vorstellung beider Bücher auch drei Exemplare des Fachbuches „Seefahrt – Fahrtbereich 2“.

Gewinnspiel

