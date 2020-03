Danke, Tulln!

Von 5. bis 8. März ging die Boot Tulln planmäßig über die Bühne – mit heute ist Schluss bis April für alle Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen. Unter diesen aktuellen Umständen gilt der Dank umso mehr der Messe Tulln sowie allen Teilnehmern und Besuchern, die trotz aller Umstände die Fahnen der Austrian Boat Show hoch gehalten haben.

Auf ein Wort mit Messeleiter Mag. Thomas Diglas auf dem ocean7 Stand in Tulln.

“Wir haben schon vor der Messe darauf hingewiesen, dass es keine Einschränkungen für die Boot Tulln geben wird, an dieser Stelle möchte ich mich nun bei allen Ausstellern und den rund 33.000 Besuchern für das Vertrauen und die Treue gerade in diesen turbulenten Zeiten bedanken“, so Messeleiter Thomas Diglas nach der Show. Wir von ocean7 schließen uns den Danksagungen an und bitten zahlreiche Aussteller der Boot Tulln 2020 aus dem In- und Ausland (in alphabetischer Reihenfolge) vor den Vorhang, Chapeau!”

Diesen Artikel teilen