Seenlichst erwartet. Die Austrian Boat Show 2024 zeigt von 29. Februar bis 3. März Wassersport total in Tulln. Fin del Mundo. Segeln bis ans „Ende der Welt“ auf den Spuren von Ferdinand Magellan und Charles Darwin. Skipper inside. Meilensammeln mit Markus Silbergasser – ein Novize berichtet über seine Erfahrungen von Sizilien bis Korfu. Sunbeam 29.1. Der neue Daysailer feiert Premiere in Tulln. Comitti Venezia 28 E. Ein italienischer Klassiker mit neuester E-Antriebstechnologie made in Austria. Fair Charter. Der Charter-Fairtrag von Yacht-Pool geht um die Welt …