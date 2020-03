Neues zum Setzen

Einen grundlegend neu entwickelten Parasailor hat Istec vorgestellt, dessen Flügelfläche deutlich verringert wurde, was das Setzen und Bergen erleichtert.

Gegenüber dem Vorgängermodell soll der neue und bereits zum Patent angemel­­dete Hybridflügel in Kombination mit dem strömungsopti­mierten Segel­­body zudem ein be-­achtliches Plus an Performance

und Eigen­sta­bilität aufweisen. ­

Erhältlich ist der neue Para­­sailor in 15 Standard­designs sowie drei neuen Farben.

www.istec.ag

