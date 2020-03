Das Beste aus zwei Welten

Von all den geübten Hafenmanövern war die „verkehrte Heckleine“ wohl eine der spannendsten Erfahrungen, um längs abzulegen – und das geht so: Boot liegt längseits auf stb. zum Steg, Heckleine stb. ist achteraus belegt. Nun eine weitere Heckleine auf bb. achteraus mindestens fünf Meter nach dem Poller der stb.-Heckleine umlegen und leicht durchhängend zurück an Bord führen. Kugelfender zum Schutz des Hecks auf stb. anbringen, stb.-Heckleine loswerfen, mit Gas und Ruder zur Mole eindampfen in die Heckleine auf bb. – also in die „verkehrte“ Heckleine. Das Boot wandert über die Längsseite aus und würde man das Manöver zu Ende fahren, so hätte man eine Drehung um 180° hin- und das Boot „im Stand“ von stb. auf bb. umgelegt.

Zugegeben, ist in natura viel beeindruckender anzuschauen als auf dem Bildschirm …