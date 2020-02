See you in Tulln!

Michael Menard: Der perfekte Skipper

Interaktive Lernunterlagen „Skipper Trainer“, Videoportal „Skipper 360°“ für alle Bereiche der Seemannschaft und jetzt neu auch „Wetterkunde für den Segler“ – die ganze digitale Welt des Segeln lernens hat ­einen Namen: Blue-2 The Sailing Academy. Mastermind Michael Menard gibt in seinem Vortrag „Der perfekte Skipper“ Einblicke in seine Lernprogramme, die bereits von tausenden Usern im deutschsprachigen Raum genutzt werden. Am Simulator mit echtem Steuerstand haben Sie auch die Möglichkeit, Ihr ­eigenes Können zu testen!

Donnerstag, Freitag und Samstag um 12.30 Uhr, Sonntag gemeinsam mit Bobby Schenk um 11 Uhr.