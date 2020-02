Schön Jeanneau schauen

Außenborder? Auch da!

Selbe Halle, selber Hersteller, sehr ähnlicher Name: Die Bootswerft Meyer aus Aggsbach an der Donau stellt als Kooperations-Partner des Generalimporteurs Boote Mayer in Halle 3, Stand 309 zwei Außenborder-Modelle von Jeanneau vor: Die Cap Camarat 6.5 WA, ein leicht zu trailerndes Walkaround-Boot, das mit bis zu 200 PS motorisierbar ist, und als Österreich-Premiere die neue Merry Fisher 695 Serie 2.

Boote Mayer