Der Rum und das Meer

Warum der Manöverschluck und Rum an Bord auch Teil der Seefahrtsgeschichte ist – und wie Sie eine von drei Flaschen JJs Manöverschluck gewinnen können.

Die Tradition des Manöverschlucks stammt aus einer Zeit, zu der die tägliche Ration Rum in der Royal Navy noch selbstverständlich war. Wenn die Mannschaft eine besonders gefährliche Notfallreparatur durchgeführt hatte, ­bekam sie eine Extra-Ration Rum.

Den Gründern von JJs Manöverschluck war der klassische Rum oft zu schwer, deshalb suchten sie nach frischeren Alternativen und brachten diese schließlich selbst auf den Markt. Die Basis ist hochwertig und -prozentig (z. B. Rum aus Jamaika oder Tennessee-Whiskey), durch spezielle Rezepturen wird ein besonderer Ge­­schmack nach „Meer“ erreicht. Inspirierend die Namen der jeweiligen Abfüllungen: Die „Gorch Fock Edition“ z. B. ist dem Segelschulschiff Gorch Fock gewidmet, auf der auch schon Mitgründer David gesegelt ist. Wer Eigner ist und ein Faible für Tennessee Whiskey hat, dem wird wohl die „Eigner Edition I“ munden. Wem zudem die Karibik lieb ist, wird eher zur „Eigner Edition II“ greifen und sich an einem 14 Jahre alten Rum erfreuen. Löblich: Für jede verkaufte Flasche werden 50 Cent an die Organisation The Ocean Cleanup ­gespendet, die sich für die Sauberkeit der Meere einsetzt.



Alle Sorten samt Shop online:

www.jjmanoeverschluck.at





GEWINNSPIEL

ocean7 verlost unter allen Teilnehmern eine Flasche „Gorch Fock“, eine Flasche „Eigner Edition I“ und eine ­Flasche „Eigner Edition II“. Einfach eine E-Mail mit Betreff-Zeile „JJs Manöverschluck“ und Angabe der gewünschten Edition an gewinnen@­ocean7.at senden und mit etwas Glück gewinnen! Ein­sendeschluss ist der 25. Jänner 2026, die Gewinner werden per ­E-Mail verständigt. Keine Bar­ablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

