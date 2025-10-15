Die spannende Reise von „Captain Gugg“ erlebt ein Revival – mit der neuen Nuri Voyager Bag. Wir verlosen drei Exemplare!

Vor drei Jahren stach Michael Guggenberger als einziger und erster Österreicher mit dem Segelboot Nuri beim legendären Golden Globe Race in See, der wohl härtesten oldschool Weltumseglungs-Regatta. Neun Monate war der gefeierte Drittplazierte unterwegs – solo, non-stop und ohne jegliche moderne Technik. Nuri Sardinen begleitete seine Reise als Sponsor und schickte 300 Dosen mit ihm einmal um die Welt, die nach dem Rennen als Limited Edition erhältlich waren.

Jetzt erlebt die spannende Reise von „Captain Gugg“ ein Revival – mit neuen Nuri Voyager Bag. Die Segeltaschen wurden komplett aus den Original-Segeln von Michael Guggenberger hergestellt, jede Tasche ist also ein Unikat mit sichtbaren Spuren der abenteuer­lichen Weltumsegelung. Sie enthalten je zwei Dosen Nuri Sardinen, scharf gewürzt in Olivenöl, um das Meer auch geschmacklich ­ein­­­zu­fangen. Die Nuri Voyager Bag (limitiert auf 150 Stück) ist ab sofort um 35 Euro im Nuri Shop in Wien und im Online-Store erhältlich.

GEWINNSPIEL

ocean7 verlost unter allen Teilnehmern drei Taschen. Einfach eine E-Mail mit der Betreff-Zeile „Nuri Voyager Bag“ an gewinnen@­ocean7.at senden und mit etwas Glück ­gewinnen! Ein­sendeschluss ist der 23. November 2025, die Gewinner werden per ­E-Mail verständigt. Keine Bar­ablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Fotos: Glatz GmbH

