Vom Passagier an Bord über den Segelnovizen bis zum Salzbuckel: Seekrankheit ist ein Thema, das viele Menschen leidlich beschäftigt. Ein neuer Ratgeber verspricht Abhilfe – wir verlosen zwei Exemplare des im Verlag Delius Klasing erschienen Sachbuchs.

Der wohl einfachste Weg, nicht seekrank zu werden, wäre: nicht an Bord zu gehen. Für all jene, für die diese Methode keine wirkliche Option darstellt, mag der kürzlich erschienene Band „Seefit statt seekrank“ hilfreich sein. Die Ärztin Stefanie Kamke und der Weltumsegler Sönke Roever erklären darin verständlich die Ursachen und Mechanismen der Seekrankheit. Darüber hinaus liefern die Autoren konkrete Übungen, Methoden und Techniken aus Medizin, Psychologie und Bewegungslehre, die dazu beitragen, die Seekrankheit dauerhaft in den Griff zu bekommen.

Seefit statt seekrank. Erschienen im Verlag Delius Klasing.

Klappenbroschur, 152 Seiten, 110 Fotos und Abbildungen.

Auch als E-Book erhältlich.

www.delius-klasing.at

GEWINNSPIEL

ocean7 verlost unter allen Teilnehmern zwei Exemplare dieses Buchs. Einfach eine E-Mail mit ­Betreff-Zeile „Seefit statt seekrank“ an gewinnen@­ocean7.at ­senden und mit etwas Glück gewinnen! ­

Einsende­­schluss ist der 21. September 2025, der/die GewinnerIn wird per ­E-Mail verständigt. Keine Bar­ablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Diesen Artikel teilen