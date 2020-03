Reif für die Insel!

Gestern Sonntag, am letzten Tag der Boot Tulln, verkündete Christian Kargl am ocean7-Stand die Teilnehmer der 24-Stunden-Rettungsinsel-Challenge powered by 2Sail & ocean7. And the winners are…

> Barbara H. aus Zell am See

> Mirjam K. aus München

> Frank W. aus Villach

> Christian P. aus Bad Goisern

> Mareike W. aus München

> Heinz H. aus Mödling

Die Teams von 2Sail und ocean7 gratulieren herzlichst – wir freuen uns auf euch!

Um für einen etwaigen Ausfall eines Teilnehmers an der Rettungsinsel-Challenge im Mai gewappnet zu sein, wurde auch ein Teilnehmer für die Reservebank gekürt: Robert G. aus Tulln.





“Der Termin im Mai ist abhängig von Wind, Wetter und Seegang und wird so früh wie möglich bekannt gegeben, da die Rettungsinsel-Challenge unter möglichst realen Bedingungen übers Wasser gehen soll”, sagt Christian Kargl, Chef von 2Sail , Experte für Sicherheit auf dem Wasser und als Leiter der Challenge selbstverständlich mit an Bord. Wir halten euch auf dem Laufenden…

Ankünder “24-Stunden-Rettunsginsel-Challenge” hier

Buchtipp “Sicherheit auf See” (aus dem Englischen von Christian Kargl) hier

Safety-on-Board-Experte Christian Kargl freut sich auf gute Gesellschaft für 24 Stunden in der Rettungsinsel auf dem Wasser. Fotos: Gernot Weiler

