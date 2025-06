3 Tage in Punat

Dass die kleine Gemeinde im Süden der kroatischen Insel Krk ein Hotspot für Yachties ist, hat sie letztes Wochenende wieder eindrucksvoll gezeigt. Dies auf Einladung der dort ansässigen und mit dem Meer verbandelten Unternehmen wie Seahelp, die Marina Punat und in2theBlue. Auch Master Yachting Österreich war zu Gast.

SeaHelp-Gründer Wolfgang Dauser vor dem Festzelt.

SeaHelp-Team Festtagstorte Testfahrten

20 Jahre SeaHelp

31 Stützpunkte europaweit, Zentrale in Punat: Der von Wolfgang Dauser (im Bild oben) geründete Pannen- und Bergedienst SeaHelp lud am Samstag (7. Juni) zur Feier des 20-Jahre-Jubiläums ein. Neben zahlreichen Mitgliedern und Partnern fanden sich auch Politiker und geistliche Würdenträger im 350 Personen fassenden Festzelt ein. ocean7 durfte im exklusiven Interview mit dem gebürtigen Oberösterreicher die spannende Entstehungsgeschichte von SeaHelp – mit allen Höhen und Tiefen – erfahren. Demnächst nachzulesen in der ocean7-Ausgabe 5/2025!

www.sea-help.eu

Mit Renata Marević, Managerin der Marina Punat, im Marina Restaurant.

Šurlice Wolfsbarsch Erdnusstarte

60 Jahre Marina Punat

Das runde Jubiläum wurde zwar im Vorjahr gefeiert, soll aber hier noch einmal unterstreichen, dass die Marina Punat als erste Marina Kroatiens Geschichte geschrieben hat. Bis heute sind internationale Top-Auszeichnungen ständige Begleiter, „neben dem Golden Anchor und dem Golden Nautical Sail durften wir uns kürzlich auch über die Auszeichnung Clean Marina sowie Beste Marina Kroatiens freuen“, erzählt uns Marina-Managerin Renata Marević im Rahmen eines exzellenten 4-Gänge-Menüs im neuen Marina Restaurant. Mehr News in den nächsten ocean7-Ausgaben!

www.marina-punat.hr

Master Yachting CEO Franz Schillinger (li) und COO Marcel Glaubacker auf der Frauscher 1414 Demon in der Marina Punat.

Adriatic Master Tour

Am 17. Mai startete die von Master Yachting durchgeführte Tour in Sukošan – mit weiteren Stationen u.a. in Rovinj (eigenes Sanlorenzo-Büro), Portorož (Internautica) und Venedig (Salone Nautico di Venezia) – „mit großem Finale am 7. Juni in der Marina Punat“, erfahren wir von CEO Franz Schillinger. „Die Dracan 42 kam am Freitag dort nicht an, weil schon auf der heuer sehr gut besuchten Salone Nautico verkauft“, ergänzt COO Marcel Glaubacker. Zu sehen und probezufahren waren neben einer Frauscher 1414 Demon Motoryacht auch eine Oceanis 54 Segelyacht. Ab 18 Uhr fand die dreiwöchige Adriatic Master Tour im Rahmen einer Cocktail-Party (mit Catering des Marina-Restaurants) schließlich ihren Ausklang.

www.masteryachting.com

Auf einen Espresso bei in2theBar im Zentrum von Punat.

Schichtwechsel

Als professionelle Skipper-Schmiede in der Praxis hat sich in2theBlue aus Kärnten mit Hauptsitz in Punat längst schon einen Namen gemacht, weshalb der Samstag aufgrund des „Schichtwechsels“ auch der „heißeste Tag“ der Woche ist. Als (früher) Gast hat man aber die reizvolle Gelegenheit, in aller Ruhe den Strand zu besuchen, die Hafenpromenade entlang zu schlendern und den idyllischen Ortskern in aller Ruhe zu erkunden. Den obligaten Espresso nehmen nicht nur Yachties ebendort im schattigen Gastgarten von in2theBar ein – etwaige Gadgets sind gegenüber im in2theShop zu finden. Und wer rechtzeitig bucht, kann hier sehr zentral auch im in2theRooms recht stylish übernachten.

www.in2theblue.com

Am (wunderbar langen und einladenden) Strand von Punat.



www.info-krk.com

Alle Fotos: Tahsin Özen



