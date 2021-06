Ab ins Seebad

Und zwar ins Seebad Breitenbrunn. Dort stehen von Freitag bis Sonntag die Segel- und Wassersporttage am Programm.

Auf zwei Kufen, mit einem Rumpf, zum Rudern und auch Aufblasbares. Fast alles, was mit Segel am Wasser bewegt werden kann, kann ab Freitag 13 Uhr bis Sonntag 16 Uhr im Seebad Breitenbrunn ausprobiert werden. Nachdem auf Grund der Corona-Pandemie heuer bis dato keine Messen stattgefunden haben, präsentieren einige österreichische Segel- und Wassersport-Fachhändler viele ihrer Produkte live vor Ort und bieten zu der gesamten Palette umfangreiche Beratung. Unter dem Motto „informieren und probieren“ kann eine Vielzahl an Booten und Zubehörartikel besichtigt und getestet werden.

Sven Reiger hat seine Neusiedlersee taugliche Palette der englischen RS Werft vor Ort. Das verspricht Action! (Foto: www.watersport.at)

Zu beachten

Aufgrund der aktuell geltenden behördlichen Vorgaben sind Informations- und Testtermine nur nach Terminvereinbarung bei den jeweiligen Ausstellern möglich. Im Seebad gilt die 3G-Regel, diese wird an der Seebadkasse kontrolliert. Aussteller vor Ort sind Corsair Deutschland, Multihull Sailing (mit seinem Fix-Standort in Breitenbrunn ein echter „Local“), Segelschule und Bootshandel Sven Reiger sowie die „Segelwelt“ von Andreas Hanakamp. Die kulinarische Seite wird vom Team der „Windsbraut“ abgedeckt, ein neuer, großer Kinderspielplatz vertreibt die Zeit des Nachwuchses, während sich die Eltern ins Gespräch vertiefen. Segel- und SUP sowie Kajakverleih haben natürlich ebenfalls geöffnet.

Diesen Artikel teilen