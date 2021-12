Erstmals zum Einsatz kam die Clipper auf einem Neel Trimaran – die Montage war denkbar einfach: Die Enden der Hängematte laufen in Gurtschlaufen zusammen, die mit Edelstahl-Schäkeln versehen sind. Um das Vorstag vor Beschädigungen zu schützen, kommt eine spezielle Fockmanschette zum Einsatz. Sie verteilt die Kräfte, die auf einen Punkt wirken würden, auf eine breite Fläche. Das andere Ende der Hängematte wird am Mast z. B. am Spi-Fall befestigt – und fertig ist die Ruhezone in Avocado-Grün!