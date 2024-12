Ihr Abo mit Vorteil

Exklusiv für ocean7 Neu-Abonnenten: Wer jetzt ein ocean7-Jahresabo abschließt, kommt auch in den Genuss eines persönlichen Zugangs zum professionellen Skipper 360° Videoportal – gratis für ein Jahr!

Ihr Abo, Ihr Gewinn

Als Abonnent erhalten Sie ocean7 nicht nur zum Vorteilspreis, sondern auch alle zwei Monate druckfrisch nach Hause geliefert. E-Paper-Abonnenten haben via Webkiosk und/oder ocean7-App Zugriff auf alle Ausgaben weltweit. Das Print-Magazin glänzt auf hochwertig gedrucktem und veredeltem Papier, das dynamische Multimedia-E-Paper punktet mit interaktiven Links, Videos, zusätzlichen Bildergalerien u.v.m.!

Skipper 360°

Ab sofort dürfen sich alle neuen Abonnenten auch über Ihren persönlichen Gratis-Zugang zum Videoportal Skipper 360° freuen! In Kooperation mit Blue-2 The Sailing Academy GmbH, federführend in Aus- und Weiterbildung von Skippern unter Einbindung innovativer Lernunterlagen und -software, erhalten Anfänger ebenso wie Fortgeschrittene Zugriff auf mehr als 300 Lernvideos aus allen Bereichen der Seemannschaft – mit konkreten Schwerpunkten wie z.B. Hafenmanöver (Mono/Kat), Wetter, Sicherheit u.v.m.!

Die interaktiven Lernvideos sind detailliert und leicht verständlich sowohl in der Theorie (virtuelle Visualisierung) als auch in der Praxis (reale Vorführung) aufbereitet und bieten eine wertvolle Erweiterung des Horizonts für Skipper mit und ohne Erfahrung. Jetzt Abo abschließen und alle Vorteile genießen – inkl. Zugang zum Skipper 360° Videoportal (im Wert von € 57,–) für ein Jahr gratis dazu!

*Gültig bis auf Widerruf und nur für Neu-Abonnenten bei Abschluss eines Jahres-Abos „Print“, „E-Paper“ oder „Print & E-Paper“ über unsere Homepage. Zugang unverbindlich und kostenlos, Übermittlung der Zugangsdaten nach Abo-Abschluss, Aktion läuft nach einem Jahr automatisch aus.



