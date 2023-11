Action mal 12

Der 37. America‘s Cup, die 56. Barcolana, die 10. Vendée Globe, alle eigenen Törns und Regatten 2024 … Das nächste Jahr wird wieder voller spannender Segel­events sein, die es sich im Kalender rot anzustreichen gilt. Der neue Wandkalender „Sailing“ ­bietet dank XL-Format nicht nur aus­reichend Platz dafür, sondern rückt mit fesselnden Bildern auch die Emotion des Segelsports ins ehrwürdige Rampenlicht.

Wie hier im Bild mit einer Szene aus dem Caribbean 600 des Royal Ocean ­Racing Club, glänzt der Kalender mit

12 weiteren Abbildungen im Poster-Format, die nicht nur Segler­herzen berühren. Gerade in einer so massiv digitalisierten und hektischen Welt, in der man Kalender im technischen Sinn vermeintlich nicht mehr braucht, sind sie still an der Wand hängend doch ein besonderer Ruhepol für Auge und Seele.

Wandkalender „Sailing 2024“ von Weingarten, Athesia Verlag. 13 Abbildungen, Format 55 x 46 cm. Preis € 34,– zzgl. € 13,– Versandkosten nach Österreich. Infos und Bestellungen unter www.kalenderhaus.de

Foto: Tim Wright/kospictures.com

Diesen Artikel teilen