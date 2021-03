Adler trifft Hecht

12 Megapixel-Kamera in 4k-Qualität mit 30 fps, optischer 6-fach-Zoom mit einer Brennweite von 3,8 bis 11,4 Millimetern sowie eine maximale Tauchtiefe von 100 Metern: Mit solchen Unterwasserdrohnen wie der BW Space Pro von YouCan Robotics hat man vor nicht allzu langer Zeit noch Forschungs-U-Boote ausgerüstet.

Heute steuert man diese adleräugigen Hightech-Geräte mit einer App, die Echtzeitbilder direkt auf das Smartphone oder Tablet sendet. Weitere Highlights: Vier Motoren und ein 9-Achsen-Kompass halten die Drohne so ruhig wie einen Hecht in Lauerstellung im Wasser. Die Doppel-LED-Leuchten passen sich automatisch an das Licht im Wasser an. Ein 9600-mAh-Lithiumakku sorgt für eine Laufzeit von bis zu fünf Stunden.

Erhältlich zum Beispiel im Onlineshop von Waterloft um € 2.199,95.

www.waterloft.de

Diesen Artikel teilen