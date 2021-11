Adria von oben

Mit seinem Revier-Kompass Kroatien Nord liefert der millemari.-Verlag einen kompakten, hilfreichen und witzig-außergewöhn­­lichen Führer zur slowenischen und kroa­­tischen Küste zwischen Koper und Kornaten.

Das Buch zeigt anhand von doppelseitigen Luftaufnahmen als Wimmelbilder, wo die interessanten Spots sind, wo man anlegen, ankern und/oder tanken und essen kann. Zu jedem der beschriebenen 35 Ziele bietet der Revierkompass aber auch mit dem Kompass-Stern eine Bewertung. Die rechte Hälfte des Sterns zeigt an, was man unternehmen kann. Die linke, ob es eine Marina gibt – und sie bewertet kritisch ihre Qualität, die Preise und die Sicherheit bei Sturm.

Revier-Kompass Kroatien Nord. millemari, 160 Seiten, € 24,95.

www.millemari.de

ocean7 verlost unter allen Teilnehmern drei Exemplare des „Revier-Kompass Kroatien Nord“! Einfach eine E-Mail mit Betreffzeile „Revierkompass Kroatien“ an gewinnen@ocean7.at senden und mit etwas Glück ge­­winnen! Teil­­nahme­schluss: 15. November 2021, die Ge­winner werden per E-Mail verständigt.

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, den ocean7-Newsletter (jederzeit kündbar) per E-Mail zu erhalten. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Keine Bar­ablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



