Advent? Unter Wasser!

2019 hatte der Vorstand des Tauchkompetenzzentrums die Idee zur ersten Unterwasserkrippe Europas. Dieses Jahr soll die neue Winterattraktion für Taucher erstmals erlebbar werden. Die Unterwasserkrippe wurde am ersten Adventsonntag, 28. November, in Weyregg am Attersee bei der Tauchstation Dixi-Pfahlbauhaus zu Wasser gelassen. Besondere Herausforderung bei der Umsetzung war die Neuinterpretation der Krippenszene unter Wasser sowie die Wahl des Materials.

Die Weihnachtskrippe bringt Abwechslung für Taucher im Attersee. Schon seit letztem Wochenende und noch bis Anfang Februar.

Bereits 2019 im Rahmen einer Vorstandssitzung wurde die Idee zu ersten Unterwasserkrippe Europas geboren. Christine Acker von den Austria Divers brachte die Idee der einzigartigen Taucherattraktion ein. Der Obmann des Tauchkompetenzzentrums und Betreiber der Pension „Zur Nixe“ in Steinbach am Attersee, Günter Oberschmied, kümmerte sich sofort um die Umsetzung und nahm Kontakt mit DI Josef Stallinger von der HTL Vöcklabruck auf. „Die Schule war sofort bereit, uns bei diesem Projekt zu unterstützen. Für die gestalterische Umsetzung konnten wir die Salzburger Künstlerin Mag. Isabella Heigl gewinnen und finanziert wurde das Projekt durch das Leader Förderprogramm der Regatta“, freut sich Oberschmied.

„Die größte Herausforderung und Herzstück des Projektes war es, die Krippenszene im Element Wasser neu zu interpretieren“, so Oberschmied und ergänzt: „Unser Dank gilt hier vor allem Isabella Heigl für die fantastische künstlerische Umsetzung.“ Alle Figuren werden in der Unterwasserwelt dargestellt. Maria, Josef und das Jesuskind wurden entsprechend dem Element Wasser adaptiert. So befindet sich u. a. das Christuskind in einer Muschel und die Gottesmutter Maria trägt eine Korallenkette. Als Analogie zu den drei Weisen aus dem Morgenland besuchen die drei Haie aus den Weltmeeren das Christuskind, Symbol für den Weihnachtsstern ist ein goldener Seestern und die traditionellen Schafe werden zu „Meerschafen“, einer Meeresschneckenart, die den Schafen am Land ähnlich sieht und daher auch diesen Namen trägt.

Die richtige Ausrüstung sorgt auch im Winter für Vergnügen unter Wasser.

Wer denkt, bei der Neuinterpretation handele es sich um eine Verniedlichung der Weihnachtskrippe, irrt. Im Gegenteil: Es wurde u. a. auf alte Symbole aus dem Christentum zurückgegriffen. Perlen als Hinweis für die Kostbarkeit des Lebens, Fische als uraltes Symbol im Christentum oder Korallenketten, die in Italien als altes Schutzsymbol gelten, das Kinder vor Unheil bewahren soll. „Bei der Wahl des passenden Materials für die Umsetzung zeigten sich die Schüler der HTL Vöcklabruck wahnsinnig kreativ“, betont Oberschmied.

Getauft wurde die erste offizielle Unterwasserkrippe Österreichs dank des Engagements von Gregor Bockmüller von der Tauchbasis „Under Pressure“ und einem befreundeten tauchenden Priester. Die Unterwasserkrippe freut sich seit dem ersten Adventsonntag bei der Taucheinstiegstelle Dixi-Pfahlbauhaus in Weyregg und bis Maria Lichtmess am 2. Februar 2022 über den Besuch kälteresistenter Taucher.



Tauchen im Attersee

Fotos: Tourismusverband Attersee-Attergau

