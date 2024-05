Ahoi Wachau

Mit einer traditionellen Holzzille auf der Donau durch die Wachau an den schmucken Dörfern und steilen Weinterrassen vorbei treiben lassen – und vielleicht dabei an einem Achterl Wein nippen: Die ­Wachauer Michael Reichl und Gerald Geith organisieren Zillenfahrten zwischen Spitz und Dürnstein und an manchen Terminen fährt sogar ein Winzer mit seinem Wein mit.

www.ahoiwachau.at

