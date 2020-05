Alexandras Sturm-Spaghetti

Alexandra Schöler – Weltumseglerin, Sängerin, Regisseurin, Buchautorin und seit 2010 Ocean Woman –

in der Puppenküche der Risho Maru.

Ocean Woman Alexandra Schöler-Haring wird in nächster Zeit Inspirierendes aus den Küchen von interessanten Seefrauen aus der ganzen Welt berichten. Gedanken und Gerichte von Seglerinnen, die aus ihren Küchen­­fenstern die schönsten ­Plätze der Welt betrachten dürfen! ­Inklusive einfacher Rezeptideen, die – egal, ob an Land oder auf See – mit ­einem kleinen Vorrat immer ­funktionieren.

Alexandra selbst macht den Anfang mit einem Rezept für Sturm-Spaghetti:

Zutaten

4 EL Olivenöl

1 große Zwiebel

1–3 Knoblauchzehen

1 kleine Sardine in Öl (nur für den salzigen Geschmack)

2 Dosen Tomaten (in Stücken)

1 EL Kapern

1 EL Oliven (entkernt,

in Scheiben)

Salz, Pfeffer, Oregano

Zubereitung

Topf mit Wasser zum Kochen bringen (halb Salz-, halb Süßwasser). Zwiebel und Knoblauch kleinschneiden, in Öl anbraten, alle weiteren Zutaten dazugeben, zuletzt die Tomaten. 15 Minuten köcheln lassen.

Parmesan reiben. Spaghetti oder Penne bissfest kochen. Spaghetti und Tomatensauce mischen, noch einmal mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit Parmesan bestreuen.

Luxus

Käse ist in den Tropen schwer zu bekommen. Eingeführten amerikanischen Parmesan gibt es jedoch überall – und diesen bereits gerieben. Ist zwar besser als kein Käse, aber der erste Parmigiano vom Farmers Market in Neuseeland nach drei Jahren war einfach ein Genuss! Mit frischer Petersilie bestreuen – frische Kräuter sind auf See ebenfalls ein rares Gut!

Tipp

Mind. 1/3 des Kochwassers kann man auf See durch Meerwasser ersetzen und so kostbares Süßwasser (und Salz) an Bord sparen.

Ob mit oder ohne frischen Kräutern garniert – diese Spaghetti schmecken garantiert!

Fotos: Peter Schöler, Shutterstock

