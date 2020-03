Aliens im Mittelmeer

Schön, aber schmerzlich

Der Rotfeuerfisch z. B. wurde an den Küsten Griechenlands 2017 erstmals vermehrt gesichtet. Im Vorjahr meldeten Tauchbasen schon zwei bis fünf Rotfeuerfische pro Tauchgang und in dieser Saison waren Tauchgänge mit weniger als 40 Rotfeuerfisch-Sichtungen eine Seltenheit. So schön diese Tiere auch anzusehen sind, sie zeigen, wie dramatisch effektiv manche „Aliens“ bei der Vermehrung sind. Alle vier Tage legen diese Tiere Eier – bis zu zwei Millionen davon in einem Jahr! Die gelatineartigen Gebilde schwimmen an der Oberfläche und können sich an Treibgut, aber auch an Boote anheften und so noch über einen Monat lang ihren Ra­dius erweitern, bevor die Jungtiere schlüpfen. In vielerlei Hinsicht also der perfekte Eindringling in ein neues Gewässer. Und ein gefährlicher dazu.