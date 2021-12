Alinghi ist zurück

Natürlich wird auch bei der 37. Auflage geflogen, was liegt also für die Schweizer Truppe näher, als sich die Spezialisten für Flügel an Bord zu holen? Also sehen wir im März 2024 „Alinghi Red Bull Racing“ über das Wasser foilen, am Weg zum – vielleicht – dritten Titel.

Nach mehr als einem Jahrzehnt Pause kehrt „Alinghi“ zurück auf die wohl prestigeträchtigste Regattabahn des Segelsports. Noch ist nicht bekannt, wo die 37. Auflage des America’s Cup stattfinden wird. Sicher ist jedoch, dass neben Titelverteidiger Emirates Team New Zealand und dem Challenger of Record, dem Team Ineos Britannia, das Syndikat des Schweizer Milliardärs Ernesto Bertarelli an den Start gehen wird. Als erstes Europäisches Team gewannen die Schweizer in den Jahren 2003 und 2007 die älteste Sportrophäe der Welt. 21 Jahre nach dem ersten Triumph soll dies auch unter anderem mit österreichischer Unterstützung gelingen.

Red Bull verleiht (noch mehr?) Flügel

Der Energy-Drink-Heersteller mit Sitz in Fuschl am See begleitete Roman Hagara und Hans Peter Steinacher über zwei Jahrzehnte, vor wenigen Wochen beendeten die Doppelolympiasieger ihre aktive Karriere, zuletzt waren sie in der GC32 unterwegs. Heute, also zwei Tage nach Gewinn der Formel 1 WM, war es an Steinacher und dem via Videotelefonat zugeschalteten Christian Horner, gemeinsam mit Bertarelli, den zukünftigen gemeinsamen Weg bekannt zu machen: „Der America’s Cup ist das wichtigste Segelereignis der Welt“, erklärte der Salzburger, der als Mitbegründer des Red Bull Youth America’s Cup und der Red Bull Foiling Generation eine führende Rolle bei der Förderung neuer Seglergenerationen gespielt hat. „Die Erfahrung und der Teamgeist von Alinghi sind einzigartig im Segelsport. Ganz Red Bull steht hinter diesem Projekt.“

In die Partnerschaft mit Alinghi bringt Red Bull auch die Expertise der Red Bull Advanced Technologies Unit ein, die Red Bull Racing bei insgesamt fünf Formel-1-Fahrermeisterschaften unterstützt hat – darunter der aufregende Triumph von Max Verstappen in der letzten Runde des Jahres 2021 – sowie bei vier Konstrukteursmeisterschaften der Formel 1..In Verbindung mit dem America’s Cup wird Alinghi Red Bull Racing auch Teams für die Premiere der Women’s America’s Cup Regatta sowie für die Rückkehr des Youth America’s Cup stellen. „Die Förderung des Sports und seiner Segler war sowohl für Red Bull als auch für Alinghi immer ein wichtiges Anliegen. Daher ist das Engagement von Alinghi Red Bull Racing bei diesen Regatten sehr stark, und ich denke, es wird inspirierend sein, diese Talente in Aktion zu sehen“, so Steinacher.

Fotos: Alinghi Red Bull Racing

