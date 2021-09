Alles, was der Skipper braucht

Österreichs Seefahrtschule b3onWater hat ein neues Kompendium für den Fahrtbereich 3 herausgebracht, und zwar bereits unter Berücksichtigung der neuen JachtVO. 120 mit vielen tollen Grafiken angereicherte Seiten, die als Vorbereitung auf den Befähigungsausweis für den FB3-Schein, als Nachschlagewerk für Segeln in Tidenrevieren oder für eine Überstellung/Langfahrt für jeden Skipper eine Bereicherung sind. Versand Österreich, Deutschland und Schweiz gratis.

b3onwater: Seefahrt – Fahrtbereich 3. Eigenverlag, 120 Seiten, € 25,–.

www.b3-onwater.at

GEWINNSPIEL

ocean7 verlost unter allen Teilnehmern drei Exemplare von „Seefahrt – Fahrtbereich 3“! Einfach eine E-Mail mit Betreffzeile „Gewinnspiel b3onwater“ an gewinnen@ocean7. at senden und mit etwas Glück gewinnen! Teilnahmeschluss ist der 20. September 2021, die Gewinner werden per E-Mail verständigt.

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, den ocean7-News­letter (jederzeit kündbar)

per E-Mail zu er­­halten. Ihre Daten werden in keiner Form an Dritte weiter­­gegeben. Eine Bar­ablöse ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Diesen Artikel teilen