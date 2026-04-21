Allein zum Sieg

Kirsten Neuschäfer, Skipperin und Südafrikanerin mit deutschen Wurzeln, gewann 2023 als erste Frau das legendäre Golden Globe Race. 2024 schilderte die charismatische Einzelkämpferin auf Einladung von ocean7 ihre 30.000 Meilen währende „Odyssee“ live vor einem begeisterten Publikum in Wien. Nun ist ihr Buch erschienen – ein beeindruckendes Zeugnis von Mut, Ausdauer und Abenteuerlust. Wir verlosen drei Exemplare!

Kirsten Neuschäfer gewann auf ihrer Minnehaha nach 233 Tagen nonstop auf See das Golden Globe Race 2022/23.

Foto: GGR/Paco Hispán Miranda.



In ihrem Buch „Alles gut, K.“ schildert die Ausnahme-Skipperin Kirs­ten Neuschäfer ihren Weg zum historischen Sieg beim Golden Globe Race, bei dem sie 2022/23 als erste Frau eine Solo­-Weltum­segelung ohne moderne Navigations­technik gewann. Das Buch verbindet packende Abenteuerberichte mit einer ehrlichen Reflexion über die mentale Belastung von 233 Tagen Einsamkeit auf See. Durch die unbeschönigte Dar­stellung ihrer Kämpfe gegen Stürme und Selbstzweifel gibt die südafrikani­sche Preisträgerin u. a. des von Bobby Schenk gestifteten „Kap­-Horn­-Awards“ einen inspirierenden Einblick in die Seele einer modernen Grenzgängerin.

Alles gut, K.

Globe Race und Meer.

Erschienen im Verlag Delius Klasing.

Gebunden mit Schutzumschlag, 512 Seiten, 29 Fotos und Abbildungen.

Auch als E-Book erhältlich.

www.delius-klasing.at

GEWINNSPIEL

ocean7 verlost unter allen Teilnehmern drei Exemplare dieses Buchs. Einfach eine E-Mail mit ­Betreff-Zeile „Alles gut, K.“ an gewinnen@­ocean7.at ­senden und mit etwas Glück gewinnen! ­Einsendeschluss ist der 17. Mai 2026, die Ge­winner werden per E­-Mail verständigt.

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, den ocean7-Newsletter (jederzeit kündbar) per E-Mail zu erhalten. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Keine Barablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

April 2024: Kirsten Neuschäfer live in Wien. Foto: Eszter Kondor.

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