Am Nabel der Welt

Die Osterinsel liegt auf dem Weg der Segler, die zuvor Kap Hoorn gerundet haben und sich nun auf dem Weg nach Französisch-Polynesien befinden. Ein komfortabler Zwischenstopp also. In den letzten Jahren laufen aber auch häufiger Yachten aus Panama das Eiland an. Die Fahrt zur Osterinsel ist zum einen kürzer als die klassische Route zu den Marquesas, zum anderen liegt die Insel außerhalb des Zyklon­gebiets und kann daher früher im Jahr angelaufen werden.

Jimmy Cornell („Segelrouten der Welt“) empfiehlt den Zeitraum zwischen Dezember und Februar, da weniger Stürme auftreten und sich die Konvergenzzone nördlicher befindet.