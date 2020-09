Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Alpe Adria Sailing Week: 23. bis 27. Mai 2021, Punat/Krk

Nach der Covid-19-bedingten Zwangspause 2020 ist ­Organisator Fritz Abl bereits mit ­vollem Elan an der Ausrichtung der AASW 2021 dran.

Die 14. Auflage mit dem 31. Austria Cup wird von 23. bis 27. Mai übers Wasser gehen, Austragungsort ist natürlich wieder die Marina Punat auf Krk. „Es wäre uns eine große Ehre, wenn sich alle Crews, die sich bereits für 2020 eingeschrieben hatten, nun auch für die AASW 2021 anmelden würden – eine einfache, formlose E-Mail genügt, um die Anmeldung wieder zu aktivieren“, so Fritz Abl.

Die für die Einheitsklasse in Tulln ver­­losten First 35 bleiben bis auf weiteres der Verlosung entsprechend reserviert. Neue Crews (auch in der offenen Klasse) sind herzlich willkommen, Anmeldeformulare sind bereits online.

www.aasw.at

Foto: Udo Reichmann

