Aufwertung

Die neue Absolute 60 FLY, die Absolute Yachts während des Cannes Yachting Festivals 2021 im September offiziell vorstellen will, besitzt einige neue Elemente, die zeigen, wie sich die Italiener die Zukunft der gehobenen 60/70-Fuß-Motoryacht vorstellen. So nimmt die Bug-Masterkabine die gesamte Breite des Bootes ein, was in dieser Klasse beispiellos ist.

Sehr interessant das Konzept der achterlichen Cockpit­­terrasse, die modulare Möbel besitzt, die an die tatsächliche Nutzung angepasst werden können. Und schließlich ­besteht nun auch die Möglichkeit, Sonnenkollektoren in das Hardtop zu integrieren, die die Bordgeräte umweltfreundlich mit Strom speisen.

