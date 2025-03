Das war die Austrian BoatShow 2025!

Mehr als 38.500 Besucher zählte die 52. Auflage der Boot Tulln von 6. bis 9. März 2025, über 300 Aussteller aus 24 Nationen präsentierten die komplette Welt des Wassersports. Zwar konnte die Besucherzahl des Vorjahres nicht ganz erreicht werden – wohl allzu frühlingshaft waren die sonnigen Wetterbedingungen. Jedoch konnte sich die Qualität der Besucher durchaus sehen lassen – so das Resumée zahlreicher Aussteller. „Die Stimmung ist vielversprechend für einen gelungenen Start in die Wassersportsaison“, berichtet Michaela Brunner, Messeleiterin der Boot Tulln.

Hannes Grassl von Trend Travel & Yachting war mit der Performance der Boot Tulln sichtlich zufrieden – wie zahlreiche andere Aussteller 2025 auch.

Schöne Aussichten

Wir haben uns in den Hallen der Messe Tulln selbst ein Bild davon gemacht und bei der Gelegenheit auch viele ocean7-Freunde und -Partner vor Ort besucht (Fotos in alphabetischer Reihenfolge). Ein herzliches Dankeschön für den freundschaftlichen Empfang – und ein herzliches Willkommen an alle Kooperationspartner, die wir neu an Bord von ocean7 begrüßen dürfen!

ACI Marinas Aichfeld Yachting b3onWater/Bayr Yachting Baotic Yachting BLP Group/Axopar Blue-2 The Sailing Academy Flexima Fox Boote Frauscher Bootswerft Globe Sailor Hidea Outboards in2theBlue Kaiser Bootsmanufaktur Kroatische Tourismuszentrale Wien Marian Boote Sanja Babić, Marina Punat Maritimo Bekleidung/Bootszubehör Master Yachting Meine-Insel.at Meyer Bootswerft Verlag millemari. Mirno More Friedensflotte Boote Mureny Yachtcharter Müller Ober Yachtelektronik OeSV-Präsident Dieter Schneider Palmetshofer Nautic Pantaenius Yachtversicherungen Piktronik E-Antriebssysteme Pitter Yachtcharter Remigo Electric Outboard Sailing-Classics Yachtreisen Boote Schmalzl Sealogy Seboards Stelzl Yachtcharter Stickl Yachts Torqeedo E-Antriebe Trend Travel & Yachting VisionAnchor Yacht-Pool Versicherungen YL Yachtlounge/Azimut Yachts

Fotos: Harri Skrach

Austrian BoatShow 2026

26. Februar bis 1. März 2025!

Diesen Artikel teilen