Banksy in Triest

Banksy „Swinger“ in New Orleans. Foto: Wikipedia

Triest, das „Wien am Meer“, hat so viel Flair und ein so abwechslungsreiches Hinterland, dass eigentlich keine weiteren Gründe für einen Besuch braucht. Wer trotzdem noch auf einen Anlass wartet, die nördlichste Stadt an der Adria anzusteuern, darf sich ab November auf eine besondere Ausstellung freuen. Vom 25. November 2022 bis 10. April 2023 findet in der stimmungsvollen Kulisse des Salone degli Incanti eine große Ausstellung über den (wahrscheinlich) britischen Streetart-Künstler Bansky statt. Bansky, der sich bemüht, seinen bürgerlichen Namen sowie seine wahre Identität geheimzuhalten, ist einer der größten und umstrittensten Vertreter der zeitgenössischen Kunstszene. Weltberühmt wurde er vor allem durch seine Graffiti, die aktuelle Themen sehr kontrovers aufgreifen. In der Triestiner Ausstellung werden die Wandmalereien, die Banksy auf der ganzen Welt geschaffen hat, in einer Multimedia-Installation vorgestellt. Dazu gesellen sich noch Werke aus italienischen und internationalen Sammlungen (darunter einige außergewöhnliche große Gemälde) und Hunderte von Gegenständen, Fotos und Erinnerungsstücken.

Die große Banksy-Ausstellung in Triest

Banksy Graffiti in Bethlehem. Foto: Markus Ortner/Wikipedia

Zum Einlesen

Wer sich bis zum Ausstellungsbeginn Ende November auf den Künstler einstimmen möchte, darf sich über ein neu erschienenes Buch freuen: Planet Bansky aus dem Midas Verlag zeigt die Relevanz von Banksys Straßenkunst und seinen Einfluss auf andere Künstler. Das Buch versammelt einige der besten Kunstwerke aus allen Teilen der Welt, die von Banksy inspiriert wurden, sowie zahlreiche seiner eigenen kontroversen Arbeiten.

Midas-Verlag

