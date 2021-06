Neuer Boss bei Bavaria

Latest News aus Giebelstadt: Marc Diening wird Michael Müller als CEO von Bavaria Yachts nachfolgen. Der geplante Wechsel wird zum 1. August stattfinden. Müller hatte 2019 die Führung von Bavaria Yachts übernommen und wird als Beirat weiterhin für Bavaria tätig sein.

Marc Diening wechselt vom traditionsreichen Brandschutzspezialisten Magirus nach Giebelstadt. Bevor Diening (45) vor mehr als fünf Jahren die Aufgabe als CEO von Magirus übernommen hat, war er unter anderem über zehn Jahre in Führungsposition bei Bombardier und als Berater für namhafte Unternehmen wie Knorr-Bremse und die Deutsche Bahn tätig.

Michael Müller (re.) übergibt Marc Diening das Ruder der Bavaria Yachts AG.

„Wir freuen uns sehr, Marc Diening an Bord von Bavaria Yachts willkommen zu heißen. Wir sind überzeugt, dass er durch seine ausgewiesenen Erfolge in der nachhaltigen Entwicklung von Unternehmen und seine persönlichen Qualitäten der geeignete Experte ist, um den eingeschlagenen Kurs für Bavaria mit der nötigen Kontinuität fortzusetzen und mit seinen eigenen Akzenten in das nächste Kapitel neuer Produkte und soliden Wachstums zu führen. Marc Diening ist seit seiner Jugend begeisterter Segler und kennt die Yachtbranche sehr gut“ erklärt Kai Brandes, Geschäftsführender Gesellschafter von CMP.

Michael Müller war im November 2018 mit dem Einstieg des neuen Investors Capital Management-Partners (CMP) bei Bavaria Yachts zunächst als Marketing- und Vertriebschef an Bord gekommen. Im Februar 2019 wurde der heute 64-Jährige dann zum CEO berufen. Auf eigenem Wunsch übergibt Michael Müller nun das Ruder an Marc Diening, um in Zukunft mehr Zeit für seine Familie zu haben. Michael Müller war im November 2018 mit dem Einstieg des neuen Investors Capital Management-Partners (CMP) bei Bavaria Yachts zunächst als Marketing- und Vertriebschef an Bord gekommen. Im Februar 2019 wurde der heute 64-Jährige dann zum CEO berufen. Auf eigenen Wunsch übergibt Michael Müller nun das Ruder an Marc Diening, um in Zukunft mehr Zeit für seine Familie zu haben.

„Wir danken Michael Müller für sein sehr erfolgreiches Engagement als CEO bei Bavaria Yachts. Seiner Erfahrung in der Restrukturierung von Unternehmen, seinem Führungsstil und seiner persönlichen Motivation, Bavaria wieder zu einer der führenden Werften Europas zu machen, ist es zu verdanken, dass Bavaria die Wende geschafft hat und nun wieder auf einem guten Kurs ist. Wir freuen uns, dass Michael Müller als Beirat weiterhin Bavaria Yachts mit seiner Erfahrung unterstützen wird, “ so Kai Brandes.

www.bavariayachts.com

Fotos: Bavraia Yachts AG

Diesen Artikel teilen