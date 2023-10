Das war die Biograd Boat Show 2023

Über 400 Aussteller, 400 Boote und Yachten, 23.026 Besucher: Die 25. Auflage der Biograd Boat Show konnte von 25. bis 29. Oktober wieder deutlich zulegen.

Dass In-Water-Bootsmessen immer mehr an Bedeutung gewinnen, weiß man nicht erst seit dem Cannes Yachting Festival oder der Genua Boat Show. Spannend zu beobachten ist, dass auch verhältnismäßig kleinere Player immer größer im Kommen sind. Ein Unsicherheitsfaktor ist und bleibt dabei das Wetter. So haben nur die schlechten Prognosen für die mitteldalmatinische Küste verhindert, dass die 25. Biograd Boat Show zugleich auch die 25.000-Besucher-Marke überschreiten konnte.



2023 im XL-Format

„Dabei hatten wir abgesehen von ein paar Schauern Freitag früh schönstes Spätsommerwetter bei über 20 Grad Celsius in Biograd“, so Messedirektor Milan Šangulin. Wir können das zumindest für Samstag und Sonntag bestätigen und haben uns vor Ort umgesehen. Resümee: Die Biograd Boat Show ist nicht nur zu Wasser (z.B. neuer Steg für Luxusyachten mit bis zu 24 m Länge), sondern auch zu Lande (fünfte Halle und größere Stellflächen im Trockendock beim Haupteingang) gewachsen.



Entertainment ist Rumpf

Mit Cannes oder Genua kann man sich natürlich nicht messen, dafür ist Biograd einfach zu klein. Aber genau das macht den Charme der Biograd Boat Show aus: die Wege sind überschaubar, die Altstadt mit authentischen Läden und Konobas am Hafen ist direkt vor der Tür und das allabendliche Entertainment-Programm ist Garant für gute Laune in freundlich-lockerer Atmosphäre. „Und bei uns ist nach 18 Uhr noch lange nicht Schluss – an den fünf Messetagen dieses Jahr gingen sieben Konzerte und mehrere DJ-Veranstaltungen über die Bühne“, so Messedirektor Šangulin, der sich über die kräftig gestiegene Zahl an Stammgästen unter den Ausstellern und Besuchern aus dem deutschsprachigen Raum besonders freut.



Messekatalog der Biograd Boat Show 2023 mit allen Neuheiten zum Nachblättern hier!

Biograd Boat Show 2024: 23.–27. Oktober

www.bbs.com.hr



