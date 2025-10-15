Auf zur Biograd Boat Show 2025!



Nur noch eine Woche bis zum Start der Biograd Boat Show mit über 400 Ausstellern und 500 Booten.

Bühne für die Show: Marina Kornati.

Große Show

Die Biograd Boat Show – Veranstalter ist die Ilirija d.d. – hat sich als eine der bedeutendsten Messen in Europa etabliert und zieht zahlreiche internationale Besucher und Aussteller an, die sich am größten Treffpunkt des kroatischen Wassersports treffen. Die Veranstaltung markiert das Ende der Bootssaison und den Beginn eines neuen Geschäftsjahres mit einem üppigen Veranstaltungskalender und einem festlichen Unterhaltungsprogramm. „Es wird eine weitere Rekordausgabe erwartet, mit mehr als 400 Ausstellern und 500 neuen Booten mit einer Länge von bis zu 24 Metern. Um den Ausstellern Platz zu bieten, wurde die Wasserfläche um 2.000 m² erweitert und die Halle C um 800 m² vergrößert.“, so Messedirektor Milan Šangulin.

Mehr als 40 Welt- und Kroatien-Premieren sind angekündigt, im Stadthafen von Biograd wird es auch eine große Auswahl an Gebrauchtbooten, darunter Motor- und Segelyachten sowie Katamarane bis zu einer Länge von 22 m, von renommierten Händlern geben.

Beste Unterhaltung auch nach Sonnenuntergang.

Viel Programm

Das schon legendäre Unterhaltungsprogramm steht fest und umfasst ein spektakuläres Feuerwerk, kostenlose Konzerte von Soulfingers und Neno Belan, elektrisierende After-Show-Partys sowie Abendveranstaltungen im Restaurant Marina Kornati. Zwischen Halle C und Halle D im Yachthafen Kornati Nord wurde zudem eine neue Quick-Stop-Ecke für Speisen und Getränke eingerichtet, die schnellen Service und günstige Preise während der Messezeiten bietet.



Viele Events, viele Besucher.

Weitere Highlights

• Kroatien Luxus- und Abenteuerreise-Messe. Bei dieser Veranstaltung von Freitag bis Sonntag präsentieren sich Aussteller aus dem Bereich Luxusreisen, weiters wird eine Auswahl an Premium-Autos und exotischen Mietwagen zu sehen sein.

• 9. HGK Croatian Nautical Days. Die kroatische Wirtschaftskammer veranstaltet von Mittwoch bis Samstag das Kongressprogramm der 9. HGK Croatian Nautical Days mit vier Tagen voller Branchentreffen, Geschäftspräsentationen und Networking-Veranstaltungen im Captain’s Club.

• B2B Croatia Charter Expo. Findet Mittwoch bis Donnerstag in Halle D statt. Diese wichtige Branchenveranstaltung für die Yachtcharter-Industrie ermöglicht es kroatischen Charterflotten-Anbietern (mit Abstand die weltweit größten, die mehr als 3000 Charteryachten auf der Veranstaltung vertreten) sich mit internationalen Charteragenten, Maklern und Lieferanten zu treffen.

• Eco Excellence 2025 Award. Zu Ehren derjenigen, die sich für den Umweltschutz engagieren, wird im Rahmen der Messe zum dritten Mal der Eco Excellence Award verliehen.



Biograd Boat Show 2025

22. bis 26. Oktober, Marina Kornati, Biograd na Moru.

Mi bis Sa von 10 bis 18.30 Uhr, So bis 18 Uhr.

Tagestickets € 10,–, Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt.

Online-Tickets hier



Weiterführende Links:

www.bbs.com.hr

www.biogradb2b.com

www.croatiacharterexpo.com





Fotos/Video: Biograd Boat Show.

