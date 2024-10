Big, bigger, Biograd Boat Show 2024

In einer Woche fällt der Startschuss für die 26. Biograd Boat Show (23. bis 27. Oktober). Nach Jahren des stetigen Wachstums ist 2024 der größte Sprung zu verzeichnen: Aufgrund der enormen Nachfrage wurde das Messegelände von der Marina und dem Stadthafen auf den Fischereihafen ausgeweitet.

Marina, Stadt- und Fischereihafen geben heuer erstmals gemeinsam die Kulisse für die Biograd Boat Show.

Da mit weit über 400 Ausstellern und 400 Schiffen bis zu 25 m Länge schon seit Monaten überbucht, wurde die Messe kurzerhand entlang der Promenade von Biograd bis zum erneuerten Stadthafen ausgeweitet. Damit nicht genug, musste auch der benachbarte Fischereihafen eingegliedert werden, um allen Interessenten ausreichend Platz bieten zu können und die Messe näher an den Westeingang der Marina Kornati zu führen. Dieser neue Ausstellungsbereich soll die bisher größte Ausstellung von Katamaranen an der Adria präsentieren, aber auch andere Aussteller (darunter Luxuswerften wie Sanlorenzo, Gulfcraft und Frauscher) prominent positionieren.

An Land wurde im nördlichen Servicebereich des Yachthafens die Ausstellungsfläche im Freien vergrößert, die Halle E erweitert und ein neues Café eingerichtet.



Luxury, Charter Expo und Entertainment

Am Wochenende wird die Halle D in die neue Croatia Luxury and Adventure Travel Show umgewandelt. Sie soll den Besuchern der Bootsmesse eine reiche Auswahl an Ausstellern bieten, die Luxus- und Abenteuerreisen im Portfolio haben. Das Kongressprogramm der 8. Croatia Nautical Days, das von der kroatischen Wirtschaftskammer gesponsert wird, wird das bisher größte und wichtigste sein, während die Croatia Charter Expo, auf der mehr als 3.000 Charteryachten für Charteragenturen angeboten werden, das bereits legendäre Unterhaltungsprogramm übernimmt.

Für den Erfolg der Messe ist zeichnet der Veranstalter Ilirija d.d. verantwortlich, der die beeindruckende Marina Kornati, die Ilirija-Hotels, Restaurants und Unterhaltungseinrichtungen zu einem attraktiven „Boat Show Experience“-Paket kombiniert hat. Wenn die Sonne untergeht, hört das Ausstellen auf und die Party beginnt mit dem legendären Unterhaltungsprogramm vor Ort, das bis ins Stadtzentrum reicht.

26. Biograd Boat Show

23. bis 27. Oktober, täglich von 10 bis 18 Uhr, Marina Kornati, Biograd na Moru, Tagestickets (€ 11,–). Um lange Wartezeiten beim Ticketkauf zu vermeiden, wurde ein neues elektronisches Ticketverkaufssystem eingeführt, mit dem der Kauf der Eintrittskarten online möglich ist.

Mehr Infos: www.bbs.com.hr

Tickets online hier



