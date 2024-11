Belt & Road Regatta

Vom 15. bis 17. November wird die europäische Etappe der Belt & Road International Regatta in Kroatien ausgetragen. An der Regatta werden 14 Crews aus Österreich, Finnland, Italien, Kroatien, China, Norwegen, Deutschland, Polen, der Schweiz, der Türkei und dem Vereinigten Königreich teilnehmen. Der Startschuss fällt am 15. November in der Marina Punat.

Alle Welt in Punat

Die Regatta, die 2019 ins Leben gerufen wurde, bringt Segler aus der ganzen Welt zusammen und wird von der World Sailing Organisation als führendes Segelereignis gefördert. Nach dem Erfolg in Südostasien wollen die Organisatoren (der Segelverband der kroatischen Gespanschaft Primorje-Gorski Kotar und der chinesische Segelverband Guangxi) die Regatta verstärkt auf internationale Ebene heben. Das Ziel der Regatta ist nicht nur die Förderung des Segelsports, sondern auch die Anregung von wirtschaftlichen, kulturellen und touristischen Initiativen. Sie schafft eine Plattform für langfristige Zusammenarbeit und den Austausch von Erfahrungen unter den Teilnehmern aus aller Welt.

Der europäische Abschnitt beginnt in Punat, wo die Wettkämpfe und die Abschlusszeremonie stattfinden werden, während die Eröffnungsfeier in Rijeka abgehalten wird.

Marina Punat

