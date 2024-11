Best of Boats Award 2024: Frauscher mit dabei

Am 28. November wurden auf der Boat & Fun Berlin vor internationalem Publikum die besten Boote des Jahres 2024 in den Kategorien Best for Beginners, Best for Family, Best for Fun, Best for Performance und Best Electric sowie in der neuen Kategorie Best Big Boats ausgezeichnet.

Best Electric: Frauscher x Porsche 850 Fantom Air

Die Zusammenarbeit zwischen Deutschlands führendem Sportwagenhersteller Porsche und der österreichischen Frauscher-Werft mit ihrer langen Geschichte im Bereich der Elektroboote bringt das Beste aus beiden Welten zusammen: Nach Meinung der Jury des Best of Boats Awards ist die Frauscher x Porsche 850 Fantom Air das erste Elektroboot, das die Leistung und Klasse eines schnellen Daycruisers mit einem hochmodernen elektrischen Antriebsstrang auf einem leistungsstarken, eleganten Boot für den täglichen Dauereinsatz verbindet. Foto ©: Werft

Best for Beginners: AMT 165 R

AMT Boats aus Finnland ist bekannt für seine Seetüchtigkeit – und ist vielleicht die erfolgreichste Marke für kleine, robuste Daycruiser beim Best of Boats Award. Mit einer Länge von weniger als 5 Metern bietet die AMT 165 R sehr viel Platz an Bord. Die Vielseitigkeit des Bootes zeigt sich in den verschiedenen Deckvarianten und Rumpfmaterialien. Sowohl Fiberglas als auch Aluminium machen das Schiff zu einer Wahl für alle Zwecke. Foto ©: Werft

Best for Familiy: Marex 440 Gourmet Cruiser

Die Marex 440 Gourmet Cruiser aus Norwegen ist der Klassenprimus unter den Familienkreuzern über 42 Fuß mit seinem gewohnt unprätentiösen Luxus, dem geräumigen Decksdesign und der großartigen Leistung. Das norwegische Boot ist eine Klasse für sich mit dem Gourmet Cruiser-Konzept, das ein Paradies für Köche an Bord ist. Das macht das Boot perfekt für ausgedehnte Abendessen und lange Familienurlaube. Foto ©: Werft

Best for Fun: Saxdor 400 GTC

In einem sehr engen Rennen setzte sich die Saxdor 400 GTC in der Best for Fun-Kategorie durch. Die finnische Werft setzt auf maximale Gelassenheit statt auf hohe Geschwindigkeit. Ob beim Sonnenbaden, beim Feiern auf den beiden Balkonen oder beim Cruisen bei jedem Seegang – auf diesem vielseitigen und geräumigen 40-Fuß-Schiff ist der Spaß immer an Bord. Foto ©: Visnjevec

Best for Performance: Anytec 860 T

Die Jurymitglieder des Best of Boats Award hatten in einem sehr engen Finale eine schwierige Entscheidung zu treffen. Ausschlaggebend war das Gesamtpaket aus Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in der Klasse über 50 Knoten Geschwindigkeit, nicht die maximale Höchstgeschwindigkeit. Die beste Kombination dieser Eigenschaften bot die Anytec 860-T aus Schweden mit der einfachsten Handhabung, einem robusten Aluminiumrumpf und einer guten Fahrleistung. Foto ©: Werft

Best Big Boat: Omikron OT-60

Unter den brillant gestalteten und hervorragend verarbeiteten großen Booten beim diesjährigen Best of Boats Award sticht die Omikron OT-60 aus Griechenland hervor. Dieses 20-Meter-Boot ist nicht auf maximale Geschwindigkeit ausgelegt, sondern auf minimalen Kraftstoffverbrauch und Geräuschlosigkeit. Gleichzeitig bietet es ein unvergleichliches Maß an Komfort und Ruhe an Bord, das von Segelyachten inspiriert ist. Die Werft mit ihrer großen Erfahrung im Bau von Booten über 80 Fuß hat zu Recht alle internationalen Bootspreise und nun auch den Best of Boats Award gewonnen. Foto ©: Werft

