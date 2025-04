23.–24. Mai: Nordkapp-Testtage in Győr!

BFL Boats, offizieller Österreich-Händler für die Premium-Motorboote von Nordkapp, lädt zur Probefahrt von gleich drei Modellen an die Donau in Győr. Neukunden dürfen sich auch über zahlreiche Extras wie z. B. einen Trockenliegeplatz gratis im ersten Jahr freuen.



Private Days

Bei den Testtagen am 23. und 24. Mai in Győr stehen die Modelle Noblesse 830, Noblesse 720 und Avant 605 für individuelle Besichtigungen und Probefahrten bereit. Weniger als zwei Autofahrstunden von Wien entfernt, wird die Marina Erebe an der Donau die Kulisse für das Event geben.

„Die Testtage sind eine ideale Gelegenheit, um die verschiedenen Nordkapp-Modelle in Ruhe zu besichtigen und sich von Qualität und Design auch während einer Probefahrt auf dem Wasser zu überzeugen“, so Geschäftsführer Ferenc Janka.



Nordkapp Avant 605. Foto: Teodor Tomter Liland Nordkapp Noblesse 720. Foto: Teodor Tomter Liland Nordkapp Noblesse 830. Foto: Patrik Westli

Alles inklusive

Aktuell bietet BFL Boats auch ein limitiertes All-Inclu­sive-Paket für Neukunden an: Wer jetzt ein Motorboot kauft, bekommt den Liegeplatz in der hauseigenen Trockendock-Marina mit Service-Stützpunkt in Komárom an der ­Donau gratis für ein Jahr dazu. Ebenfalls inkludiert ist ein Service (Yachtservice-Starterpaket) sowie die fachgerechte Ein- und Auswinterung durch ein professionelles Team im ersten Jahr.

„Nur eine Stunde von der österreichischen Grenze entfernt, wollen wir unseren Kunden optimales Service sowie Urlaubsfeeling pur am und auf dem Wasser bieten – mit der Garantie, dass das Boot bei uns das ganze Jahr über in besten Händen ist“, sagt GF Ferenc Janka.

Um den Aufenthalt für die VIP-Kunden angenehm zu gestalten, hilft das BFL-Team auch bei der Planung von Ausflugsfahrten und kann mit zahlreichen Vergünstigungen bei verschiedenen Dienstleistungspartnern entlang der Donau aufwarten.



Nordkapp-Testtage in Győr

23.–24. Mai (Freitag, Samstag)

Marina Erebe, 9071 Gönyű

Terminvereinbarung per E-Mail erforderlich:

office@bfl-boats.com

www.bfl-boats.com/de

Diesen Artikel teilen