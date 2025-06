Ein Skipper in Venedig

Viele Jahre war Skipper Alfred Zellinger ocean7-Poetrist, heute berichtet er von der Biennale di Architettura in Venedig, wo auch seine Yacht ihren Heimathafen hat.

Biennale di Architettura di Venezia 2025

Der Besuch der Kunstbiennale in Venedig ist mir seit Jahrzehnten ein meist mit Spannung erwarteter Fixtermin; und seitdem 1975 die Architekturbiennale erfunden wurde, auch diese; zumal ich bald feststellen konnte, dass viele der Architekturexponate jeweils auch in der Kunstbiennale gut am Platz wären. Sodass für mich jetzt jährlich ein guter Grund besteht, Venedig zu besuchen.

Seit ich mit meinem Boot Katawa, einer Grand Soleil 46.3, als odysseischer Flaneur die Häfen des Mittelmeeres, jener „Wiege Europas“, wie es genannt wird, anlaufe, segelte ich damit natürlich auch zur Biennale, jeweils mit Ehrenrunde vor dem Marcusplatz.

Mit Fertigstellung der Marina SantElena di Venezia vor rund 5 Jahren habe ich diese Marina, nur 5 Gehminuten von den Giardindi mit ihren Biennale-Pavillons entfernt, als Liegeplatz gewählt und genutzt. Sie liegt für Segler nah an interessanten Destinationen: ein Segeltag zu James Joyce nach Pula und Triest, wo er an seinem Ulysses schreibt, ein halber Tag nach Ravenna zu Dante Alighieri, der an seiner „Göttlichen Komödie“ arbeitet, 2 Tage ins altvenezianische Zadar, ins habsburgische MaliLosinj, oder zu Thomas Mann auf Brioni, kurz vor seinem „Tod in Venedig“, oder 4 Tage bis ins römische Spalato/Split mit Diokletians Alterspalast …

Das Motto der diesjährigen Architekturbiennale in Venedig:

Intelligens. Natural. Artificial. Collective, zur Schnittstelle zwischen Mensch, Natur und Technologie sowie der Nutzung Künstlicher Intelligenz …

eine Biennale mit viel Text, Konzepten, Theorien und Thesen –

ich würde sie eine literarische Biennale nennen

-trotzdem ist sie auch eine Explosion an Farben, Formen und Materialien…..

Mein Lieblingspavillon diesmal war der venezianische,

mit seiner Performance TALK TO THE LIBRARIAN:

Man wird als Schriftsteller um statements gebeten, aus denen künstliche Intelligenz, konkret ist es wohl Chat GPD, umgehend ein Buchprojekt schreibt. Ja, die kann das. Ich zitierte ihr frei einen Satz, den wir 1968 frech auf den Straßen skandierten und der mich schon damals immer wieder zu Tränen rührte: „Es bedarf der Revolutionen, um Welten zum Tanzen zu bringen“. Chat GPT machte daraus minutenschnell einen beachtlichen Essay. Bravo!

Am ersten Tag also wie immer die Giardini;

am zweiten das Arsenale …



P.S.1: Die Architektur-Biennale läuft bis 23 November 2025; und in der Marina SantElena sind noch Liegeplätze frei …

P.S.2: Und lasst uns an diesem Platz noch eines Doyens der Österreichischen Kunst- und Galerieszene gedenken: des gerade erst 75-Jährig verstorbenen Ernst Hilger! Die Erde möge ihm leicht sein.

P.S.3: Die Pavillons Israels und Russlands blieben diesmal geschlossen; im Krieg feiert sichs schlecht; der italienische Zentralpavillon wird gerade renoviert.



www.labiennale.org/it/architettura/2025

Bis 23. 11. 2025.

