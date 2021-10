Biograd Boat Show

Fast schon rekordverdächtig: Ohne Unterbrechung geht seit 20 Jahren die Biograd Boat Show übers Wasser. Und die Vorzeichen stehen gut, dass dies auch heuer wieder geschmackvoll gelingen dürfte.

So konnten letztes Jahr nur drei Nautikmessen ihre Pforten öffnen, die Biograd Boat Show (BBS) war eine davon. Die Ilirija-Gruppe hat sich während der Pandemie als sicherer und professioneller Ver­anstalter profiliert, was selbst für ein Goldmitglied der Inter­national Federation of Boat Show Orga­nizers (FBSO) keine leichte Auf­gabe war.

Das sehr zur Freude der Branche, ist die größte Bootsmesse Kroatiens, die heuer von 20. bis 24. Oktober stattfindet, über die Jahre zum wichtigsten ­In-Water-Event im CEE-Raum avanciert. „Die große Beliebtheit Kroatiens als Reiseziel für Yachties spielt dabei eine zentrale Rolle – und genau das spiegelt sich alljährlich in unserem vielfältigen Veranstaltungskalender wider“, ­erklärt Milan Šangulin, Direktor der BBS.

Neben heimischen und inter­­nationalen Werften und Händlern zeigen alljährlich auch zahlreiche Vercharterer, Versicherer und andere Dienstleister hier ihr Bestes. Mit Biograd B2B wurde aber auch eine Business-to-Business-Plattform entwickelt, die Aussteller und andere Geschäftstreibende in der Branche zusammenbringen soll – von 20. bis 22. Oktober ist auch die kroatische Wirtschaftskammer mit an Bord. Die Croatia Charter Expo (21.–22. Oktober) hingegen dient der Vernetzung von Flottenbetreibern, Vercharterern etc.

Klingt nach Business, Geschäftsleuten in grauen Anzügen und vollen Terminkalendern, ist es aber gar nicht. Für den klassischen ­Messebesucher ist die BBS auch eine schöne Gelegenheit, um die Sommersaison 2021 beschaulich ausklingen zu lassen. Die Hafenpromenade der Altstadt ist vom Messegeschehen auf dem Gelände der Marina Kornati nur wenige Schritte entfernt. Und so ergibt es sich, dass so manches Business-Meeting und so mancher Deal in einem der vielen Konobas bei mediterranem Slow Food und ohne Hektik über die Bühne gehen.

Dass man in diesem Mekka für Yachties um diese Jahreszeit auch eine Yacht für einen Törn abseits der Massen chartern kann, ist an dieser Stelle natürlich ebenfalls zu ­erwähnen.

Von 20. bis 24. Oktober, Mittwoch bis Sonntag, täglich 10 bis 18 Uhr.

Croatia Charter Expo von 21. bis 22. Oktober.

Biograd B2B „Croatian Nautical Days“ der kroatischen Wirtschaftskammer von 20. bis 22. Oktober.

Mehr Infos, Preise, Tickets etc. online unter www.bbs.com.hr

