Über 40 (Welt-)Premieren in Biograd!

Latest News: Nach umfangreichen Erweiterungen ist die Biograd Boat Show nicht nur räumlich gewachsen, sondern vermeldet kurz vor Beginn der größten kroatischen Bootsmesse auch die Rekordzahl von über 40 Premieren und Weltpremieren. Zu sehen von 25. bis 29. Oktober.

Die Biograd Boat Show ist mehr als nur eine Bootsmesse: Kenner nutzen die Gelegenheit, zu Saisonende noch ein letztes mal die schöne Altstadt an der kroatischen Adria zu genießen, Sonne zu tanken und dabei die zahlreichen Boote und Yachten an den einladenden Stegen zu besichtigen.



Mit der 25. Auflage der Biograd Boat Show präsentieren die Organisatoren der Ilirija-Gruppe über 40 Premieren – so viele wie nie zuvor. Darunter auch Neuheiten, die kürzlich erst beim Cannes Yachting Festival ihr Debut feierten. So zum Beispiel die Bavaria C46 und die Dufour 41 unter den Seglern bzw. die Aquitalia 78 und die Wellcraft 355 (Modellvorstellung in ocean7 Ausgabe 5/2023) unter den Motorbooten. Weitere Highlights sind beispielsweise die Evo R+ und die Galeon 440 Fly sowie in der über 50-Fuß-Klasse der Segelkatamaran Lagoon 51und die Segelyacht Hanse 510.



Einen kurzen Überblick über die Top-40 in Wort und Bild finden Sie im PDF-Format hier!



Bavaria C46 Dufour 41 Aquitalia 78 Wellcraft 355 (©Jean-Baptiste D’Enquin) Evo R+ Galeon 440 Fly Lagoon 51 Hanse 510



Messekatalog mit Hafen- und Hallenplan, Ausstellerverzeichnis, Programm und vielen nützlichen Tipps hier!



Biograd Boat Show 2023, 25. bis 29. Oktober, Marina Kornati, Biograd na Moru, täglich 10 bis 18 Uhr. Tagestickets um € 10,–.

www.bbs.com.hr

Diesen Artikel teilen