Gratis Webinare und mehr für Mono und Kat

Blue-2 The Sailing Academy bietet neben professionellen Ausbildungskursen auch kostenlose Webinare an, im Dezember z. B. Hafenmanöver für Mono und Kat, bei denen neben den Basics auch viele neue Tipps und Tricks gezeigt werden. Die Nachfrage nach den virtuellen Lerneinheiten ist enorm, das Webinar für Mono war binnen drei Tage ausgebucht. Für den Katamarankurs sind noch wenige Plätze frei. Zudem sind für den Februar noch weitere Termine geplant. Im Jänner wird natürlich auch via Bildschirm gelehrt, hier steht Leinenkunde auf dem Programm.

Rabatt für andere Angebote

Die Anmeldung zu einem Blue-2-Webinar hat nicht nur den Vorteil, dass man zuhause bequem wertvollen Unterricht verfolgen kann, sondern sorgt auch für Preisnachlässe bei anderen Angeboten der Segelschule. So gibt es für Webinar-Teilnehmer 25 % Rabatt für das Video- und Lernportal 360° und ebenfalls 25 % Rabatt für den virtuellen Skippertrainer, bei dem Hafenmanöver geübt werden können.

