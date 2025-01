Ein Winter voller Webinare

Gewusst wie: Hafenmanöver mit dem Kat, die wichtigsten Funksprüche, was kann die Mittelklampe, wie geht Regattasegeln – Webinare zu diesen und weiteren spannenden Themen hat Michael Menard von Blue-2 The Sailing Academy in Zusammenarbeit mit In2TheBlue zusammengestellt. Top: Gestreamt wird bequem via YouTube, die Teilnahme ist kostenlos!

Michael Menard von Blue-2 präsentiert viel Know-How via Youtube.

Die Blue-2 The Sailing Academy GmbH unter der Leitung von Michael Menard ist federführend in Aus- und Weiterbildung von Skippern unter Einbindung innovativer Lernunterlagen und -software. Was in der Theorie bei Blue-2 unterrichtet wird, findet seine praktische Umsetzung bei In2TheBlue. Auf zwei Basen in der kroatischen Adria wird das Erlernte (FB2 Segelschein, RYA Yachtmaster u.a.) geübt, aber auch Weiterbildung (Skipper- Trimm-, Sicherheitstrainings u.v.m.) unter professioneller Leitung angeboten.

Und dass man nie auslernt, ja sogar auch im Winter von der warmen Stube aus dazulernen kann, beweisen die frisch ausgearbeiteten Webinare, die für alle Teilnehmer kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Hier im Überblick:



06.02. Die wichtigsten Funksprüche

07.02. Keine Angst vorm Doppelruder

13.02. Virtuelles Skippertraining – Die Vorteile der Mittelklampe

15.02. Pantaenius – 8 häufigsten Schäden bei Yachten & die häufigsten Fehler bei der Schadensabwicklung

20.02. Hafenmanöver mit dem Katamaran

20.02. Was du über rettungswesten wissen solltest

25.02. Regattasegeln – worum es geht

27.02. Navionics – Tipps und Tricks

03.03. Yacht-Pool – die richtige Versicherung für deinen Törn

Alle Infos im Detail inkl. Anmeldemöglichkeiten hier!

Michael Menard & Partner präsentieren 9 kostenlose Webinare rund ums Segeln

