Sailing Academy online

Mit seinen interaktiven Lernunterlagen ist Michael Menard von Blue-2 The Sailing Academy lange schon federführend – die seit kurzem mit Partner und Ausbildner Julian Kircher angebotenen Webinare sind in Zeiten wie diesen das Tüpfelchen auf dem “i”.

Michael Menard ist Meister …

“Natürlich waren die virtuellen Skipper- und Hafenmanöver-Apps nicht für Zeiten wie diese vorgesehen, eignen sich aber jetzt hervorragend, um die Wartezeit daheim bis zum heuer verspäteten Start in die Saison aktiv zu nutzen”, so Michael Menard, Entwickler der interaktiven Lernunterlagen von Blue-2. Und weil ja auch die praktischen Ausbildungen an Bord in Kroatien dem Covid-19-Ausnahmegesetz zum Opfer gefallen sind, hat er kurzerhand gemeinsam mit Partner und Ausbildungsleiter Julian Kircher auch Seminare zum Thema “Training Mono”, “Training Kat” und “Wetter” vom Wasser ins Web gebracht:

www.blue-2.at/webinare

“Die theoretische FB2-Ausbildung inkl. Kartenarbeit kann ebenfalls schon online absolviert werden, der erste Kurs ist bereits voll ausgebucht (max. 10 Teilnehmer). Der Segel A Binnenschein in Kooperation mit Florian Raudaschl und Sven Reiger ist in Ausarbeitung und soll demnächst folgen”, ergänzt Julian Kircher.

… im Verknüpfen von reeller und virtueller Segelausbildung.

Darüber hinaus will Blue-2 in enger Kooperation mit seinen Goldpartnern weitere nützliche Webinare für alle Kunden erarbeiten:

• Christian Kargl, 2Sail: Sicherheit, Rigging

• Ümit Uzun, Charterbar: Infos für Vercharterer, Podcasts zur Situation

• Christian Binder, CBS Sails: Segeltrimm

• Seefunkschule Adlmanninger: Funkkurse

Diese (teils kostenlosen) Webinare werden auch von jedem Goldpartner direkt angeboten, auf der Blue-2 Website werden die Infos gebündelt zu finden sein.

Training und Lob gibt es von Blue2-Ausbildungsleiter Julian Kircher (Mitte links) jetzt im Rahmen der Webinare.

