Boote schauen im Advent

Hanse Segelyachten im HVG Showroom © BOATSHOW BERNAU / Peer Kolberg

Die diesjährige Boatshow Bernau, präsentiert von Yachten Meltl und der HVG – Hanse Vertrieb, lädt in diesem Jahr zu ihrem 25. Jubiläum ein. Vom 1. bis zum 3. Dezember 2023 öffnet das Yachtcentrum am Chiemsee seine Pforten für die größte Segelyacht-Hausmesse in Deutschland, diesich als beliebtes vorweihnachtliches Highlight etabliert hat.

18 Segelyachten

Mit 18 ausgestellten Segelyachten der Marken Bavaria, Hanse, Dehler, Dufour, Moody und Bente verspricht die Veranstaltung ein beeindruckendes Erlebnis für Segelbegeisterte zu werden. Besonders herausragend wird die Deutschland-Premiere der brandneuen Hanse 410 sein (vorgestellt in ocean7 Ausgabe 5/2023). Darüber hinaus haben die Besucher die einzigartige Gelegenheit, sich von den aktuellsten Trends und innovativen Entwicklungen in der Welt der Yachten inspirieren zu lassen.

Doch nicht nur das: Über 30 Aussteller präsentieren ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen rund um die Themen Ausrüstung, Ausbildung, Charter, Elektronik, Finanzierung, Sicherheit an Bord, Sicherheitstrainings und Versicherung. Darüber hinaus erwarten die Besucher maritime Adventsüberraschungen, und für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Bavaria Segelyachten im Showroom von Yachten Meltl © BOATSHOW BERNAU / Peer Kolberg

Lehren und Lernen

Ein Highlight des Programms sind die Fachvorträge, die an allen drei Tagen für Abwechslung und Wissensaustausch sorgen. Die Themenschwerpunkte reichen von Sicherheit an Bord über Zusatzsegel (Code 0), Ankern, Unterwasserbeschichtung, Trinkwasseraufbereitung bis hin zur Energiegewinnung. Besonders herausragend ist der Vortrag am Freitagabend (1.12.) mit dem Thema „Faszination Mini-Transat“: Christian Kargl, zweimaliger Teilnehmer des Mini-Transat und ausgewiesener Sicherheitsexperte, teilt seine Erlebnisse und Erfahrungen der Einhand- Transatlantikregatta.

Vortragsprogramm © BOATSHOW BERNAU / Peer Kolberg

Boatshow Bernau

Eintritt frei, Öffnungszeiten:

Freitag, 01.12.: 10.00 – 18.00 Uhr

Samstag, 02.12.: 10.00 – 18.00 Uhr

Sonntag, 03.12.: 10.00 – 15.00 Uhr

www.boatshowbernau.de



Diesen Artikel teilen