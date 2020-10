Best of Boats Awards 2020

Im November werden in Berlin und im Live-Stream die Best of Boats Awards verliehen.

Die Preisverleihung mit der BOB-Jury, den Werft-Chefs und zugeschalteten Vertretern der internationalen Bootsbranche findet am Donnerstag, den 19. November statt. Die Boot & Fun Berlin, seit 2014 Premiumpartner des Best of Boat Awards, wird auch dieses Jahr wieder als Host und Presenter der feierlichen Auszeichnung der besten Motorboote des Jahres sein. Zwar muss die Berliner Bootsmesse in diesem Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie aussetzen, doch das BOB-Highlight des Jahres wird wie geplant über die Bühne gehen und erstmals auch als Video-Stream live gesendet. Hier alle Motorboote, die den Einzug ins Finale geschafft haben.

ocean7 als Mitglied der Jury des BOB-Awards freut sich besonders, dass die österreichische Frauscher 1212 Ghost alle Jury-Mitglieder überzeugen und so in die Endrunde der Kategorie “Best for Fun” aufsteigen konnte (ausführlicher Fahrbericht in ocean7 Ausgabe 5/2020, als e-paper erhältlich hier).

ROM 28 (Portugal)

AST Tender 340 (Germany)

Saxdor 200 Sport (Finland) BOB-Finalisten der Kategorie “Best for Beginners”.

Alfastreet 28 Cabin (Slovenia)

Beneteau Antares 11 Fly (France)

Idea 80 (Italy)

Nuva M8 (Spain)

Prestige 420 Fly (France)

Ranieri Next 285 LX (Italy) BOB-Finalisten der Kategorie “Best for Family”.

Bayliner Trophy 22 CC (USA)

Quicksilver 805 Pilothouse (USA) BOB-Finalisten der Kategorie “Best for Fishing”.

Axopar 37 (Finland)

Brabus Shadow 900 (Germany)

Bavaria Vida 33 (Germany)

Jeanneau Cap Camarat 12.5 (France)

Nimbus T8 (Sweden)

Sea Ray SLX 400 (USA)

Frauscher 1212 Ghost (Austria) BOB-Finalisten der Kategorie “Best for Fun”.

Beneteau Monte Carlo 52 (France)

Sunreef 80 Power (Poland)

Super Lauwersmeer 47 OC (Netherlands)

Absolute Navetta 64 (Italy) BOB-Finalisten der Kategorie “Best for Fun”.

