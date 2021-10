Wer wird BOB?

Der Best of Boats Award 2021 geht ins Finale: Aus allen Motorboot-Neuerscheinungen des Jahres wurden 17 Finalisten ausgesucht, aus denen wiederum in fünf Kategorien die jeweiligen Sieger gewählt werden. Die Siegerkür mit Galaabend findet am 11. November auf der Boot & Fun Berlin statt.

Sechzehn Fachjournalisten aus fünfzehn europäischen Na­tionen, ­darunter Bernd Hofstätter von ocean7, absolvierten heuer während der Wassersportsaison mehrere hundert Bootstests, um jene Modelle herauszufiltern, die eines Best of Boat Awards würdig wären.

Aus allen Motorboot-Neuheiten wurden nun 17 Finalisten gesiebt. Die schwersten Entscheidungen stehen aber noch an: Aus den Anwärtern werden fünf Siegerboote in den Kategorien Anfänger, Sportfischer, Funsport, Familien und Traveller gekürt, die der Öffentlichkeit dann am 11. November bei einem Gala­abend auf der Boot & Fun Berlin vorgestellt werden.

Silent 60 im Rennen

Österreichische Werften waren bei den letzten BOB Awards regelmäßig ganz vorne dabei. 2019 wurden beispielsweise die Frauscher 1414 Demon Air in der Kategorie Fun und die Silent 55 in der Kategorie Travel zu den Siegern gekürt. Silent Yachts hat auch heuer einen Anwärter auf das Siegespodest: Mit der Silent 60 haben die Kärntner Solarpioniere Heike und Michael Köhler die neue Mittelklasse ihrer rein elektrisch ­betriebenen, hochseetauglichen ­Katamaranflotte vorgestellt. Die 18 Meter lange 60 besitzt einen ­neuen Rumpf mit längerer Wasser­linie und geringerem Tiefgang, 42 Solarzellen sorgen für 17 kWp.

Und der Best for Future Award?

Gab es beim BOB Award vor zwei Jahren nicht noch eine sechste Kategorie? 2019 wurde auch der Best for Future Award für besonders inno­vative Modelle verliehen.

Ob dieser Preis heuer wieder ­vergeben wird, war bei Redaktionsschluss noch offen. Wir sind aber überzeugt, dass die Frauscher TimeSquare 20 (vorgestellt in Ausgabe 5/2021) als zweites österreichisches Boot ins BOB-Finale einziehen dürfte. Spätestens am 11. November weiß man es genau.

Axopar 22 Spyder (Finnland)

Bayliner M15/Quicksilver Activ 475 Axess (USA)

Jeanneau Merry Fisher 795 Series 2 (Frankreich) BOB-Finalisten der Kategorie „Best for Beginners“.

Boston Whaler 280 Vantage (USA)

Silver Shark (Finnland)

Quicksilver 705 Pilothouse (USA) BOB-Finalisten der Kategorie „Best for Fishing“.

Beneteau GT 36 (Frankreich)

Silver Shark (Finnland)

Marex 330 Scandinavia (Norwegen) BOB-Finalisten der Kategorie „Best for Family“.

De Antonio D50 (Spanien)

Saxdor 320 (Finnland)

Tecnorib Pirelli 35 (Italien)

Waterdream 52 California (Niederlande)

X-Yachts X-Power 33 C (Dänemark)

BOB-Finalisten der Kategorie „Best for Fun“.

Absolute 60 Fly (Italien)

Prestige X70 (Frankreich)

Silent 60 (Österreich) BOB-Finalisten der Kategorie „Best for Travel“.

