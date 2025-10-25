Simply the best

Nach einer intensiven Saison mit fast 300 Bootstests stehen nun die 22 Finalisten des Best of Boats Award 2025 fest. Neben den traditionellen Kategorien Best for Beginners, Best for Family und Best for Fun werden erstmals Boote in der neuen Kategorie Best for Adventure prämiert, die geschlossenen Sportbooten gewidmet ist. 2024 eingeführt und wieder dabei ist die Kategorie Best Big Boats.

Wer heute ein Boot wählt, entscheidet nicht nur über ein Fortbewegungsmittel, sondern über einen Lebensstil. Manche Modelle sind das Cabrio fürs Wochenende, andere der SUV für die große Familie – und ei­nige gleich ein schwimmendes Penthouse mit Bugstrahlruder. Der Best of Boats Award 2025 zeigt mit seinen 22 Finalisten, wie facettenreich das Modelljahr ausgefallen ist.

Für Einsteiger gibt es unkomplizierte Begleiter wie die Bay­liner C21 oder die Highfield ADV 7. Mit der Quicksilver 705 Open bleibt man in amerikanischer Tradition: Daycruiser für Sonne, Freunde und eine Kühlbox voller Eis. Ganz anders die Hydra 530 von Roto/River – ein nachhaltiger City-Flitzer aus recyceltem PE, der Öko und Spaß verbindet.

Die Spaßmacher treten extrovertierter auf. Die Sea Ray SDX 270 Surf bringt das Wakeboard-Feeling für die ganze Familie. Die De Antonio D29 aus Spanien setzt auf mediterranes Design und klares Cabrio-Flair. Norwegen schickt hingegen mit der Nordkapp Enduro 830 einen wetterfesten Outdoor-SUV ins Rennen. Die amerikanische Four Winns H9 ist das Partydeck auf zwei Rümpfen und die bullige Wellcraft 38 T-Top sorgt für Power und Offshore-DNA in der Spaßklasse.

Für Abenteurer, Familien und Anspruchsvolle

In der Abenteuer-Klasse wirkt die Aiata Wayfinder 38 Cabin aus der Türkei wie ein groß­flächig verglastes Loft mit Bugstrahlruder. Finnland glänzt gleich dreifach: Die Max 108 Pro ist der Allwetter-Geländewagen fürs Wasser, die Saxdor 340 GTWA das Cabrio unter den Adventure-Booten und die Silver Condor Cabin ein sicherer Gleiter für raue See. Dazu die Virtue V10 Cabin aus Polen, ein Entdecker mit polierter Eleganz.

Familienfreundlich wird es mit der Aquador 400 HT, dem Wohnmobil fürs Wasser. Wer Platz liebt, findet ihn auf der Makai M37, einem katamaranbreiten Wohnzimmer. Polens Northman Trawler 1300 ist die schwimmende Ferienwohnung mit Reichweite, während Italiens Tuccoli T 295 SF mediterrane Sportfischer-Gene mit Familientauglichkeit verbindet. Und Norwegens Viknes 10? Ein Kombi fürs Meer: praktisch, ­robust, zeitlos.

In der Luxusklasse schließlich wartet die große Geste: Die Prestige M7 gleicht einem Penthouse auf zwei Rümpfen, die Beneteau Swift Trawler 54 ist der Langstreckenläufer mit unerschütterlicher Ruhe, und die XO Explr 44 bringt nordische Gelassenheit auch ins raue Revier.

Das große Finale

Die Sieger werden am 27. November 2025 im Rahmen der Boot & Fun Berlin (27.–30. November) bekannt gegeben. Eine Preisverleihung, die längst selbst zur Lifestyle-Inszenierung geworden ist.

Alle Finalisten 2025:

Best for Beginners

• Bayliner C21 (USA)

• Highfield ADV 7 (CHN)

• Quicksilver 705 Open (USA)

• Roto / River Hydra 530 (SLO/NOR)

Best for Fun

• De Antonio D29 (ESP)

• Four Winns H9 (USA)

• Nordkapp Enduro 830 (NOR)

• Sea Ray SDX 270 Surf (USA)

• Wellcraft 38 T-Top (USA)

Best for Adventure

• Aiata Wayfinder 38 Cabin (TUR)

• Max 108 Pro (FIN)

• Saxdor 340 GTWA (FIN)

• Silver Condor Cabin (FIN)

• Virtue V10 Cabin (POL)

Best for Family

• Aquador 400 HT (SWE)

• Makai M37 (HRV)

• Northman Trawler 1300 (POL)

• Tuccoli T 295 SF (ITA)

• Viknes 10 (NOR)

Best Big Boats

• Beneteau Swift Trawler 54 (FRA)

• Prestige M7 (FRA)

• XO EXPLR 44 (FIN)

www.bestofboats.com

Diesen Artikel teilen