Sie haben die Wahl!

Die Kür der besten Motorboote 2024 (darunter auch eines aus Österreich) steht vor der Tür – und Sie bestimmen mit: Das Publikums-Voting für den Best of Boats Award ist eröffnet!

Best of Boats

Seit 11 Jahren testen Juroren aus 16 Fachmagazinen Motorboote aus der Nutzer-Perspektive neue Motorboote, um gemeinsam im Rahmen der Best of Boats Awards – die größte internationale Auszeichnung für Motorboote in Europa – die besten der Besten auszuzeichnen. Dies geschieht feierlich zum Auftakt der Boot & Fun Messe in Berlin, dieses Jahr erstmals unter Einbeziehung des Publikums.

Made in Austria: Frauscher x Porsche 850 Fantom Air, Finalist in der Kategorie “Best Electric”.

Final 25

Die Finalisten der BOB-Awards in den sechs Kategorien werden wie bisher von den Juroren ermittelt (heuer sind es 25 herausragende Bootsmodelle) und auf der BOB-Website gelistet, wo man auch seine Stimme abgeben kann. Ist die Zeit knapp, führt dieser Link zum Direct Voting. Zur Teilnahme sind alle, die sich für aktuelle Motorboote begeistern, herzlich eingeladen, für gültige Stimmabgaben ist nur die Angabe einer persönlichen Mailadresse erforderlich.

Die Best of Boats Awards-Gewinner werden auf der Boot & Fun in Berlin gekürt.

BOB in Berlin

Die Stimmabgabe ist befristet bis Freitag, den 22. November, danach folgt die Auszählung vor dem großen Finale am 28. November. Die festliche Bekanntgabe der Gewinner des Best of Boats Awards 2024 findet im Marshall-Haus in Berlin statt. Alle Teilnehmer am Public Voting erhalten Ihren Wahlzettel per Mail und werden auch darüber informiert, wie sich die eigenen Favoriten im Rennen um die besten neuen Motorboote des Jahres 2024 geschlagen haben.

