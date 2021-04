ocean7 Buchtipp + Gewinnspiel

Segelautor Stephan Boden beschäftigt sich, seit er denken und segeln kann, mit alternativen Möglichkeiten, Hacks und Zubehör – sprich mit allem, was das Leben an Bord einfacher macht. Dabei schaut er oft und gern über den Tellerrand. Seine besten 100 Tipps hat er in einem bunten Mix in diesem Buch zusammengestellt. Von Mousepads über Pinnenarretierungen, von Anlegetipps bis hin zum Tipp mit Augenzwinkern, was man mit Ofenreiniger so alles anstellen kann…

Stephan Boden: 100 Tipps für Segler. Eigenverlag/Amazon, 149 Seiten, € 12,90. Mehr über den Autor und seine Bücher inkl. Web-Shop hier: www.bodensbuecher.com

GEWINNSPIEL

ocean7 verlost drei Exemplare „100 Tipps für Segler“ von Stephan Boden. Einfach eine E-Mail mit Betreff-Zeile „Bodens Tipps“ an gewinnen@ocean7.at senden und mit etwas Glück gewinnen! Einsendeschluss: 1. Juni 2021. Die Gewinner werden per ­E-Mail verständigt.

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, den ocean7-Newsletter (jederzeit kündbar) per E-Mail zu erhalten. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Keine Bar­ablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Stephan Boden entdeckte seine Liebe zum Segeln, als er vor knapp zwanzig Jahren Filme für Segler über die Ostsee produzierte. 2011 kaufte er sich ein kleines 18-Fuß-Boot und bereiste damit jedes Jahr mehrere Monate zusammen mit seinem Hund Polly die Ostsee. Mittlerweile hat er mehrere Bücher übers Segeln, über Segeln mit Hund und über Hunde geschrieben. Schreiben ist neben Segeln und Hunden seine große Leidenschaft. Mit seinem ersten Hundebuch gewann Boden 2018 den ITB Buchaward. Stephan Boden lebt seit 2019 in Brandenburg an der Havel.

Diesen Artikel teilen