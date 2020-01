Lässig auf der boot

Noch bis 26. Jänner wird mit der boot Düsseldorf die weltweit bedeutendste Fachmesse zelebriert. Ein Pflichttermin für ocean7, zeigen doch fast 2.000 Aussteller aus über 70 Ländern einen allumfassenden Ausblick in die Zukunft des Wassersports. Hier auszugsweise ein paar Stationen, die uns auf unserer Rundreise durch die 17 Hallen zum Innehalten bewogen haben und ganz Österreich bewegen.

Marian glänzt in Düsseldorf mit der neuen M800 – Best of Boats-Finalist in der Kategorie “Best for Family”. www.marianboats.at

Die Brüder Frauscher rauschten u.a. mit der neuen 1414 Demon Air – Gewinner des Best of Boats Award Best for Fun – nach Düsseldorf. www.frauscherboats.com



Hannes Grassl (Mitte, links) im Kundengespräch unter dem nagelneuen Bali Catspace. Albert Grassl (rechts) auf dem Weg zum nächsten Beratungstermin – die Sun Odyssey 410 mit elektro-hydraulischem Schwertkiel ist in aller Munde. www.trend-travel-yachting.com



Sunbeam sells, siehe Gerhard Schöchl rechts unten. www.sunbeam-yachts.com



Bavaria blüht auf mit zwei Weltpremieren: Motoryacht SR41, Bild links, und Segelyacht C42. Über die in Düsseldorf ausgestellte Baunummer 1 der C42 freut sich Taner Gül von Gena Yachting in der Türkei – er wird sie im Anschluss an die boot auf der Eurasia Boat Show in Istanbul (21.2.–1.3.2020) präsentieren. Baunummer 2 ist bereits für Pitter Yachting reserviert, private Interessenten berät Mike Klemm von Yachten Meltl (Österreich-Händler). www.bavariayachts.com



Revier-News vom Austro-Blogger und ocean7-Autor Markus Silbergasser am Stand von Master Yachting, danach das wohlverdiente Weizenbier mit ocean7-Chefredakteur Tahsin Özen in der Düsseldorfer ALT-Stadt.



SeaHelp, gegründet von Wolfgang Dauser (Mitte) im österreichischen Ebensee, präsentiert in Düsseldorf mit dem “Smart Pass” und dem “Premium Pass” zwei neue Produkte für Mitglieder. www.sea-help.eu



Christian Kargl und Tahsin Özen erhalten bei millemari. am Stand der FVG-Marinas ihre signierten Exemplare des druckfrischen Buchs “Seenot”, in dem auch die Geschichten der beiden Segler nachzulesen sind. Christian Kargl hat auch was mitgebracht: Sein soeben neu aufgelegtes Buch Sicherheit auf See, ocean7-Rezension folgt. www.millemari.de

